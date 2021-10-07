Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоологического парка

7 октября состоялось открытие после реконструкции Бакинского зоологического парка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Бакинский зоологический парк реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

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