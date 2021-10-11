В Азербайджане переименовано министерство транспорта, связи и высоких технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовывается в министерство цифрового развития и транспорта.

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