https://news.day.az/officialchronicle/1390375.html В Азербайджане переименовано министерство транспорта, связи и высоких технологий - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане переименовано министерство транспорта, связи и высоких технологий - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовывается в министерство цифрового развития и транспорта.
С полной содержанием документа можно ознакомиться по ссылке.
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