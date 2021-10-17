Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке в Физули, посадили здесь деревья.

Глава государства заложил фундамент первых жилых зданий.

Новость будет обновлена