https://news.day.az/officialchronicle/1392783.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке в Физули
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке в Физули
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке в Физули, посадили здесь деревья.
Глава государства заложил фундамент первых жилых зданий.
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