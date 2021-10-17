Президент Ильхам Алиев: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт

Сегодня была утверждена концепция развития села Довлетъярлы, заложен его фундамент. На основе концепции "умное село" в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт. Надеюсь, что до конца следующего года этот проект, охватывающий пять сел, будет передан в распоряжение бывших переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

"На первом этапе планируется построить 450 домов. После этого предусмотрено строительство еще 300 домов. Это будет жилищный центр в Физулинском районе", - продолжал глава государства.

Президент отметил, что сегодня будет представлен генеральный план города Физули, заложен фундамент Музея Победы, Музея оккупации.