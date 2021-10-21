В Азербайджане члены семей шехидов получили преимущество при организации социальных рабочих мест и самозанятости безработных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению, при организации социальных рабочих мест и самозанятости безработных, а также при профессиональном обучении членам семей шехидов будет отдаваться предпочтение.