https://news.day.az/officialchronicle/1394389.html В Азербайджане члены семей шехидов получили преимущество при организации социальных рабочих мест и самозанятости безработных - ЗАКОН
В Азербайджане члены семей шехидов получили преимущество при организации социальных рабочих мест и самозанятости безработных - ЗАКОН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, при организации социальных рабочих мест и самозанятости безработных, а также при профессиональном обучении членам семей шехидов будет отдаваться предпочтение.
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