Президент Ильхам Алиев: После стольких лет мы все пережили эту радость победы

После стольких лет мы все пережили эту радость победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

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