https://news.day.az/officialchronicle/1396163.html Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе - ФОТО
Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе - ФОТО
26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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