Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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