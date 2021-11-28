Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется