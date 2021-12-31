https://news.day.az/officialchronicle/1422254.html Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Об этом сообщает Day.Az.
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