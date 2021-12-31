Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом сообщает Day.Az.