Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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