https://news.day.az/officialchronicle/1430790.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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