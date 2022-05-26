https://news.day.az/officialchronicle/1465291.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев оккупации и Победы в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев оккупации и Победы в Зангилане
26 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева после поездки в Физули и Джабраил посетили Зангиланский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев оккупации и Победы в Зангилане.
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