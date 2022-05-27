https://news.day.az/officialchronicle/1465518.html Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева
Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева
Император Японии Нарухито направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре