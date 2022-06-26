Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами на 110-киловольтной электрической подстанции “Горчу” в Лачинском районе

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с работами на 110-киловольтной электрической подстанции "Горчу" в Лачинском районе.

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