https://news.day.az/officialchronicle/1474670.html Эльман Рустамов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
Эльман Рустамов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
За заслуги в развитии банковского дела в Азербайджане Эльман Сирадж оглу Рустамов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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