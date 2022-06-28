Эльман Рустамов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики

За заслуги в развитии банковского дела в Азербайджане Эльман Сирадж оглу Рустамов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.