https://news.day.az/officialchronicle/1475245.html В медучреждениях Азербайджана платежи на сумму свыше 500 манатов будут производиться только в безналичной форме
В медучреждениях Азербайджана платежи на сумму свыше 500 манатов будут производиться только в безналичной форме
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения" и "О частной медицинской деятельности".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, платежи в размере свыше 500 манатов в рамках одной операции по медицинским услугам, предоставляемым медицинскими учреждениями, будут осуществляться в соответствии с законом "О безналичных расчетах" только в безналичном порядке. Это изменение коснется и частных медицинских учреждений.
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