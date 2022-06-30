В медучреждениях Азербайджана платежи на сумму свыше 500 манатов будут производиться только в безналичной форме

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения" и "О частной медицинской деятельности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, платежи в размере свыше 500 манатов в рамках одной операции по медицинским услугам, предоставляемым медицинскими учреждениями, будут осуществляться в соответствии с законом "О безналичных расчетах" только в безналичном порядке. Это изменение коснется и частных медицинских учреждений.