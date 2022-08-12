https://news.day.az/officialchronicle/1486608.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительно-реставрационными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительно-реставрационными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал"
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы о работе, проводимой на территории заповедника.
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