Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительно-реставрационными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал"

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" в Исмаиллинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди были проинформированы о работе, проводимой на территории заповедника.

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