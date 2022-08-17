Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 80-летия Муслима Магомаева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 80-летия народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Светлая память, незабвенный и дорогой Друг!".