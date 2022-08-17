https://news.day.az/officialchronicle/1487755.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 80-летия Муслима Магомаева - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 80-летия Муслима Магомаева - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 80-летия народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Светлая память, незабвенный и дорогой Друг!".
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