https://news.day.az/officialchronicle/1497286.html Президент Ильхам Алиев осмотрел разрушения, учиненные армянами на центральной улице города Лачин - ФОТО
Президент Ильхам Алиев осмотрел разрушения, учиненные армянами на центральной улице города Лачин - ФОТО
21 сентября Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачин.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства выступил с речью.
Далее Президент Азербайджана осмотрел разрушения, учиненные армянами на центральной улице города Лачин, территорию города.
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