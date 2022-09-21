Президент Ильхам Алиев осмотрел разрушения, учиненные армянами на центральной улице города Лачин

21 сентября Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства выступил с речью.

Далее Президент Азербайджана осмотрел разрушения, учиненные армянами на центральной улице города Лачин, территорию города.