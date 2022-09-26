Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня памяти

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 27 Сентября - Дня Памяти.

Как передает Day.Az, Верховный главнокомандующий поделился в своих аккаунтах в Facebook и Instagram фотографией с изображением военнослужащих Азербайджанской армии.