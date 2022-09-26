https://news.day.az/officialchronicle/1498543.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня памяти - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня памяти - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 27 Сентября - Дня Памяти.
Как передает Day.Az, Верховный главнокомандующий поделился в своих аккаунтах в Facebook и Instagram фотографией с изображением военнослужащих Азербайджанской армии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре