Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский солдат жертвовал своей жизнью, чтобы наш народ вернулся на свои земли

Азербайджанский солдат жертвовал своей жизнью, чтобы наш народ вернулся на свои земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 27 сентября в селе Гараханбейли Физулинского района, выступая у мемориального обелиска, посвященного 27 сентября - Дню памяти.

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