Президент Ильхам Алиев: К 2027 году мы планируем удвоить поставки природного газа в Европу и у нас есть все возможности для этого

К 2027 году мы планируем удвоить поставки природного газа в Европу и у нас есть все возможности для этого.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 октября на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

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