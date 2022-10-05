Президент Ильхам Алиев: Единственная причина, по которой Агдамская Джума-мечеть не была разрушена, заключается в том, что армяне использовали ее для наблюдения

Единственная причина, по которой Агдамская Джума-мечеть не была разрушена, заключается в том, что армяне использовали ее для наблюдения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 5 октября на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

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