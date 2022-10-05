https://news.day.az/officialchronicle/1500921.html Президент Ильхам Алиев: Мы хотим положить конец вражде, взаимной ненависти и открыть новую, мирную страницу
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим положить конец вражде, взаимной ненависти и открыть новую, мирную страницу
Мы хотим положить конец вражде, взаимной ненависти и открыть новую, мирную страницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.
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