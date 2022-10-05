В Праге ожидается встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС

6 октября в Праге ожидается четырехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на дипломатические источники.

Отметим, что неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза состоится в Праге 6 и 7 октября текущего года.