https://news.day.az/officialchronicle/1500932.html В Праге ожидается встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
В Праге ожидается встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
6 октября в Праге ожидается четырехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на дипломатические источники.
Отметим, что неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза состоится в Праге 6 и 7 октября текущего года.
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