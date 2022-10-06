В ноябре в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и президента Совета ЕС

В ноябре в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем была обсуждена повестка дня трехсторонней встречи, которую планируется провести в следующем месяце в Брюсселе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах партнерских связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.