https://news.day.az/officialchronicle/1512353.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России в расширенном составе - ФОТО
18 ноября состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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