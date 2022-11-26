https://news.day.az/officialchronicle/1514606.html Президент Ильхам Алиев утвердил законы об учреждении Представительского офиса в Палестине и посольства в Израиле
Президент Ильхам Алиев утвердил законы об учреждении Представительского офиса в Палестине и посольства в Израиле
Президент Ильхам Алиев утвердил закон об учреждении Представительского офиса Азербайджанской Республики в Палестине (в городе Рамаллах).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ также глава государства подписал закон об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Израиле (в городе Тель-Авив).
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