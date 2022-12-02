Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение дружественным отношениям с ОАЭ

Азербайджан придает особое значение дружественным отношениям с ОАЭ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду аль Нахайану по случаю национального праздника страны.

"Мы придаем особое значение нашим дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке. За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравительном письме главы государства.