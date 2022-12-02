Президент Ильхам Алиев ввел в эксплуатацию установки по обеспечению оросительной водой земельного участка агропарка "Шеки-Огуз"

2 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными по обеспечению оросительной водой земельного участка агропарка "Шеки-Огуз".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства запустил установки по обеспечению оросительной водой земельного участка агропарка.

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