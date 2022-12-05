Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана
5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Рашид Мередов передал главе нашего государства приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Сердару Бердымухамедову и Гурбангулы Бердымухамедову.
В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном успешно развиваются в различных сферах, в том числе экономической, транспортной и гуманитарной. Подчеркнута роль визита главы нашего государства в Туркменистан в этом году и проведенных им в рамках визита встреч с Президентом и председателем Халк Маслахаты Парламента этой страны в развитии двусторонних связей.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
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