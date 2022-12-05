Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана

5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Рашид Мередов передал главе нашего государства приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Сердару Бердымухамедову и Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном успешно развиваются в различных сферах, в том числе экономической, транспортной и гуманитарной. Подчеркнута роль визита главы нашего государства в Туркменистан в этом году и проведенных им в рамках визита встреч с Президентом и председателем Халк Маслахаты Парламента этой страны в развитии двусторонних связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.