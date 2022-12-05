В Азербайджане внесены изменения в закон о госпошлине

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, текст статьи 20-4 закона Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" будет считаться статьей 20-4.1 и добавляется статья 20-4.2 следующего содержания:

"20-4.2. Производители и импортеры табачных изделий освобождаются от уплаты государственной пошлины, предусмотренной статьей 20-3.2.1 настоящего закона, за обязательную маркировку, применяемую к указанным изделиям, в месячный срок с даты получения соответствующим органом (структурой) исполнительной власти уведомления о подключении к информационной системе органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти. Орган (структура), установленный соответствующим органом исполнительной власти, может продлевать срок, предусмотренный в первом предложении настоящей статьи, пять раз, каждый раз не более чем на месяц".