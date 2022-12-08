https://news.day.az/officialchronicle/1517870.html Орудж Залов награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени
Орудж Залов награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Оруджа Ибрагим оглу Залова орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в органах внутренних дел Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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