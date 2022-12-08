Орудж Залов награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Оруджа Ибрагим оглу Залова орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в органах внутренних дел Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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