В Азербайджане утвержден закон о развитии микро -, малого и среднего предпринимательства

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о развитии микро -, малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Этот закон в соответствии с пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджана регулирует отношения в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, определяет формы и методы стимулирования государственной поддержки, оказываемой субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.