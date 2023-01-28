Пропуск товаров из таможни будет рассматриваться в Азербайджане в течение одного дня

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Закон о таможенном тарифе и Таможенный кодекс АР.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Закону о таможенном тарифе, заявление (декларация) об осуществлении выпуска товаров, поступившее в таможенный орган, будет рассмотрено в течение одного дня, и на основании этого будет обеспечен пропуск товаров.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.