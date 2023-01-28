https://news.day.az/officialchronicle/1532571.html Пропуск товаров из таможни будет рассматриваться в Азербайджане в течение одного дня
Пропуск товаров из таможни будет рассматриваться в Азербайджане в течение одного дня
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Закон о таможенном тарифе и Таможенный кодекс АР.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Закону о таможенном тарифе, заявление (декларация) об осуществлении выпуска товаров, поступившее в таможенный орган, будет рассмотрено в течение одного дня, и на основании этого будет обеспечен пропуск товаров.
Новость обновляется
С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре