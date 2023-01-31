В Азербайджане покупка движимого имущества стоимостью более 15 тысяч манатов будет осуществляться в безналичном порядк

Покупка и продажа движимого имущества на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в изменениях в закон "О безналичных расчетах", подписанных Президентом Ильхамом Алиевым.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.