https://news.day.az/officialchronicle/1533946.html В Азербайджане присуждены Президентские премии для молодежи за 2023 год - Распоряжение
В Азербайджане присуждены Президентские премии для молодежи за 2023 год - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи за 2023 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Президентские премии для молодежи присуждаются лицам, особо отличившимся в областях науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, социальной и социально ориентированной деятельности, сфере инноваций и предпринимательства.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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