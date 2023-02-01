В Азербайджане присуждены Президентские премии для молодежи за 2023 год

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи за 2023 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Президентские премии для молодежи присуждаются лицам, особо отличившимся в областях науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, социальной и социально ориентированной деятельности, сфере инноваций и предпринимательства.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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