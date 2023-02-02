https://news.day.az/officialchronicle/1534339.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса
2 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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