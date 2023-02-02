От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса

2 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Румынии Клауса Йоханниса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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