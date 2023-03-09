https://news.day.az/officialchronicle/1544856.html Президент Ильхам Алиев: Мудрость и талант Низами Гянджеви символизируют мудрость и талант азербайджанского народа
Президент Ильхам Алиев: Мудрость и талант Низами Гянджеви символизируют мудрость и талант азербайджанского народа
Хочу выразить благодарность Международному центру Низами Гянджеви за большое уважение к памяти и наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, имя которого и носит центр.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
"Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют таковые мудрость и талант азербайджанского народа", - подчеркнул глава государства.
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