https://news.day.az/officialchronicle/1544976.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует экспортировать «зеленую» энергию
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует экспортировать «зеленую» энергию
Азербайджан планирует экспортировать "зеленую" энергию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
"Международная финансовая корпорация уже утвердила окончательную оценку нашего потенциала по выработке ветровой энергии в Каспийском море - он составляет 157 ГВт, не говоря уже о 40 ГВт на суше. Так что это будущее мировой энергетики, это будущее Азербайджана. Энергопереход здесь развивается очень быстро", - подчеркнул глава государства.
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