Утвержден протокол о сотрудничестве в области строительных работ между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола о сотрудничестве в области строительных работ между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, постановляется утвердить "Протокол о сотрудничестве в области строительных работ между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанный в Анкаре 22 декабря 2022 года.

После вступления в силу Протокола, указанного в части 1 настоящего указа, министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики поручено обеспечить выполнение его положений; министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Турецкой Республики о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.