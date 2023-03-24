Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Ас-Сиси позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

23 марта Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Ас-Сиси позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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