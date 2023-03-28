Президент Ильхам Алиев: Тандем НФА-Мусават незаконно захватил власть через месяц после оккупации Лачина

Тандем НФА-Мусават незаконно захватил власть через месяц после оккупации Лачина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Через несколько дней после оккупации города Шуша был оккупирован и Лачинский район. Это было большой трагедией для нашей страны, большой трагедией для лачинцев, и это была очередная грязная измена предательского тандема НФА-Мусават. Тандем НФА-Мусават стремился к власти, старался захватить ее любой ценой, и cдача, продажа земель Армении фактически была возможностью осуществить это грязное намерение. Они это оценивали так - считали, что если азербайджанский народ испытает большие потрясения, у них появятся дополнительные шансы. К сожалению, так и произошло. Оккупация города Шуша, а затем и Лачина вызвала в Азербайджане очень серьезный политический кризис. Воспользовавшись этой возможностью, предательский тандем НФА-Мусават незаконно захватил власть через месяц после оккупации Лачина, что открыло путь для еще больших трагедий. Менее чем через год - в апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар, и, таким образом, была установлена географическая связь между территорией тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области и территорией Армении, и, конечно же, это стало главным условием поражения в первой Карабахской войне", - сказал глава государства.