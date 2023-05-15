Гейдар Алиев оставил после себя крепкий фундамент, создав все необходимые условия для счастливого будущего своего народа

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сегодня для азербайджанского народа особенный день - исполнилось 100 лет со дня рождения всемирно известного государственного и политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, великого, уважаемого и великодушного лидера, Человека с большой буквы, большого борца за счастье и благополучие своего народа Гейдара Алиевича Алиева. В этот день разрешите мне выразить слова уважения и признательности тому человеку, благодаря которому Азербайджанская Республика обрела свою нынешнюю целостность.

Благодаря мудрой государственной политике Гейдар Алиевич, еще при жизни став живой легендой, добился политической и экономической независимости Азербайджана, подарив тем самым возможность жить в демократическом и правовом государстве. Он оставил после себя крепкий фундамент, создав все необходимые условия для счастливого будущего своего народа.

Я горд, что мне посчастливилось трудиться и действовать рука об руку с такой выдающейся, трудолюбивой личностью, как Гейдар Алиев. Я с особенным теплом и уважением вспоминаю наши с ним встречи, и я рад, что он стал для меня по-настоящему мудрым наставником и замечательным другом. Для людей Московского университета особенной гордостью является то, что среди многочисленных государственных наград и знаков отличия у Гейдара Алиевича есть и наша высшая университетская награда - звание Почетного профессора Московского университета.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, мы ясно видим, что настоящее и будущее великой республики находится в крепких и надежных руках. Вы с честью и достоинством продолжаете дело своего отца и не покладая сил ведете свою страну к прогрессу и процветанию.

Мы всегда будем помнить Гейдара Алиевича, его доброжелательность, открытость, преданность любимому делу, его искренность и безграничную самоотдачу, его добросовестный труд, плодами которого будут жить потомки", - говорится в письме.