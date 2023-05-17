https://news.day.az/officialchronicle/1565143.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставками «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan»
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставками «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan»
17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с XVI Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой "Caspian Agro" и XXVIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности - "InterFood Azerbaijan" в Бакинском Экспо Центре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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