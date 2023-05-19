Президент Ильхам Алиев: Главной целью деятельности великого лидера Гейдара Алиева было обеспечение территориальной целостности страны

Главной целью деятельности великого лидера Гейдара Алиева было обеспечение территориальной целостности страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 19 мая сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Шридхарана Мадхусудханы.

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