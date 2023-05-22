Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Литву

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Литву на своей официальной странице в Instagram.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "22.05.2023. Литва. Спасибо за теплый прием и гостеприимство!"