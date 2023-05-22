https://news.day.az/officialchronicle/1566633.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Литву - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Литву - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Литву на своей официальной странице в Instagram.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "22.05.2023. Литва. Спасибо за теплый прием и гостеприимство!"
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