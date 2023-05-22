Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 мая – Дня Независимости

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

"Уважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляю Вас с Днем независимости, желаю Вам успехов в делах, крепкого здоровья.

Нынешний год является особым в истории независимой Азербайджанской Республики - "Годом Гейдара Алиева". Общенациональный лидер вернулся к власти в 1993 году, когда наша независимость столкнулась с большой опасностью, и сохранил нашу независимость. В Азербайджане установилась стабильность, были реализованы крупные проекты с ведущими мировыми компаниями в энергетической сфере, наша страна превратилась в ведущую страну в регионе. Возвращение к власти великого государственного деятеля Гейдара Алиева принесло стране мир и развитие.

Вы привнесли новое дыхание в ценности Гейдара Алиева, благодаря Вашей политике были освобождены наши земли, которые почти 30 лет находились под оккупацией.

Уважаемый господин Президент, уже несколько лет народ Азербайджана отмечает День независимости как народ-победитель. Под Вашим руководством была восстановлена территориальная целостность страны, и наши граждане, покинувшие исконные земли, сегодня возвращаются в родные края - в цветущий Карабах, Восточный Зангезур. Эти процессы стали возможными в результате Вашей просчитанной на многие годы вперед и продуманной политике.

Под Вашим руководством 44-дневная Отечественная война завершилась Победой нашего народа, и сегодня в нашей стране проводится большая восстановительная работа, Карабаху возвращаются его незаменимая красота и духовная жизнь.

Желаю Вам больших успехов в делах, крепкого здоровья", - говорится в письме, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников Гасан Мирзоев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Международного совета российских соотечественников, Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата, Коллегии адвокатов "Московский юридический центр" и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.

Под Вашим эффективным руководством Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем. Благодаря Вашей мудрой политике с каждым днем расширяются и крепнут экономические, культурные, политические связи между Азербайджаном и Россией. Подписанная в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов. Я как соотечественник горжусь исторической Родиной, дорожу ею.

Хочу особо подчеркнуть, что Вы являетесь достойным продолжателем реформаторского пути Гейдара Алирза оглу Алиева в Азербайджанской Республике. Ваша активная жизненная позиция патриота и гражданина, безукоризненное исполнение задач государственной важности являются примером достойного служения Отечеству.

Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнерами! Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана.

Мира и благополучия Вам, Вашим близким и всему азербайджанскому народу!" - говорится в письме.