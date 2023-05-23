Султан Гаджиев назначен послом Азербайджана в Кении

Гаджиев Султан Агами оглу назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Кения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Султан Гаджиев назначен также постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Найроби с резиденцией в Найроби.