https://news.day.az/officialchronicle/1566890.html Султан Гаджиев назначен послом Азербайджана в Кении - Распоряжение
Султан Гаджиев назначен послом Азербайджана в Кении - Распоряжение
Гаджиев Султан Агами оглу назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Кения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Султан Гаджиев назначен также постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Найроби с резиденцией в Найроби.
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