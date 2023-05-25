https://news.day.az/officialchronicle/1567411.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании по случаю Дня независимости
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании по случаю Дня независимости
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдулле II ибн аль Хусейну по случаю Дня независимости этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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