Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании по случаю Дня независимости

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдулле II ибн аль Хусейну по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.