Махмуд Аббас направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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